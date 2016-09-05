Британские евреи помогли 17 тыс беженцам из Сирии и готовы устроить в Великобритании 1 тыс мигрантов

Согласно докладу лондонской благотворительной организации «Всемирная еврейская помощь» (WJR), за прошедший год британские евреи помогли 17 500 беженцам из Сирии и других стран.

Члены еврейской общины собрали £ 944 000, откликнувшись на призыв лидеров WJR в сентябре прошлого года. Согласно опубликованному докладу, WJR предоставил помощь 3169 детям, обеспечив их зимними комплектами, включая пальто и одеяла. Также было куплено 2 050 школьных форм для того, чтобы дети беженцев могли пойти в школу в Турции. Также более 4000 беженцев были обеспечены медицинской помощью в Греции, и еще 7474 получили воду, еду и теплую одежду.

Как подчеркнул исполнительный директор WJR Пол Антикони: «год тому назад фото трехлетнего сирийского мальчика по имени Алан Курди, тело которого выбросило на пляж, потрясло мир. Благодаря большой щедрости британской еврейской общины в прошом году нам удалось изменить к лучшему жизнь 17 557 человек».

Кроме того, WJR примет участие в программе расселения 20 000 беженцев из Сирии. В рамках проекта поддержки этих беженцев, WJR будет работать по аналогичной схеме, как это проихсодит в рамках поддержки евреев бывшего Советского Союза. Планируется помочь 1000 из 20 000 беженцев найти работу и интегрироваться с британское общество.

sinagoga.kiev.ua / eajc.org