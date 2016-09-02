Важный шаг был недавно сделан в процессе восстановления храмового богослужения. Возрождающийся синедрион избрал в Израиле раввина Баруха Кахане следующим первосвященником (Коэн Гадоль).

Это избрание было проведено как предусмотрительная мера для празднования Йом Киппур. Если политическая ситуация изменится, и евреям будет дан доступ к Храмовой горе, то, согласно требованиям Торы, первосвященник должен будет принести жертвы. Равви Кахане уверен, что в этом случае храмовые богослужения могли бы начаться меньше, чем через неделю.

Раввин Кахане – блестящий ученый, хорошо разбирающийся во всех тонкосплетениях законов, имеющих отношение к храмовому богослужению. Он работает в институте “Halacha Berurah” (основанном раввином Авраамом Иссаком га-Коэн Кук, первым Старшим Раввином Израиля), который занимается обучением еврейским законам на основе собственных талмудических источников (устный закон) и комментариев. Кахане сыграл большую роль в восстановлении обрядов храмового богослужения, в их подготовке к Йом Киппур.

В этом году было уже проведено много мероприятий, имеющих отношении к храму. Храмовый Институт создал регистрационный учет коханим (прямых потомков Аарона), основал школу для мужчин священнического клана, где обучают тонкостям храмового богослужения; и также проводил во время всех религиозных праздников обряды жертвоприношений (мероприятия по их восстановлению) – особенно пасхальные обряды.

Раввин Хилле Уейсс – представитель зарождающегося Синедриона – объяснил в интервью для “Breaking Israel News”, почему необходимо было избрание первосвященника – даже учитывая тот факт, что храма еще нет.

“Нам не нужно чудо – типа храма, внезапно сходящего с небес на Храмовую гору, – для обоснования разумности этого решения, – сказал он. – Единственное, что препятствует сегодня проведению храмовых богослужений, – политическая ситуация. Если вдруг политическая ситуация изменится – что вполне возможно, – нам придется сразу же проводить храмовые богослужения. Таким образом, необходим кандидат, готовый на роль первосвященника – особенно сейчас, когда у нас есть списки “коханим”, готовых к служению в храме”.

Раввин Исраэль Ариэль – основатель и глава Храмового Института – является членом синедриона, хотя и не играл ключевой роли в избрании первосвященника. В интервью для “Breaking Israel News” он подтвердил необходимость избрания синедрионом первосвященника.

“Это то, что мы, религиозные евреи, должны делать, – сказал раввин Ариэль. – Избрание первосвященника и все эти приготовления для храмового богослужения есть мицвот, т.е. обязанность, возложенная на нас Торой”.

“Это не вопрос мнения, – объясняет Ариэль. – Это ясно описано в Торе, поэтому, как и любой другой мицвот, мы должны были избрать первосвященника и сделать все приготовления, независимо от того, есть ли сейчас храм или нет”.

Равви Кахане не слишком охотно комментировал решение синедриона. “Возможно, еще не время выбирать первосвященника; жертвоприношения пока не требуются, – сказал он в интервью для “Breaking Israel News”. – Однако все может измениться за одну ночь. В любом случае, ясно, что мы должны быть готовы. Священники должны быть готовы. Все должно быть готово”.

Отвечая на вопрос, сколько понадобилось бы времени, чтобы начать храмовые жертвоприношения (если бы такое разрешение было дано), Кахане, задумавшись, ответил: “Если бы правительство приняло решение разрешить это, понадобилось бы всего лишь несколько недель приготовлений – даже успели бы до Йом Киппур”.

“Временное место для жертвоприношений можно приготовить практически за одну ночь, – объясняет Кахане. – Главным препятствием может лишь быть недостаточная обученность коханим. Но мы уже решаем эту проблему. Как только священники будут обучены, избрание первосвященника и обучение его всему тому, что нужно для совершения жертвоприношения на Йом Киппур, будет относительно простым и займет лишь одну неделю. Храмовое служение требует много знаний и навыков от первосвященника, но если он уже является обученным священником, ему вполне под силу будет за одну неделю пополнить знания, необходимые для роли первосвященника”.

Раввин Вайсс также указывает на важность проведения “храмовых подготовок”, несмотря на то, что возрождение храмовых богослужений не является вопиющей необходимостью.

“Тора содержит много законов, которые не имеют отношения к жертвоприношениям и Храмовому служению, но, тем не менее, зависят от храма и коханим, – сказал он. – Недавно мы возродили возношение хлеба (букв. “потрясание омера”), после которого израильтяне могут есть хлеб собранного урожая. Также мы возродили приношение священниками плеча, челюстей и желудка быка.”

“Вот что должно быть положено священникам от народа, от приносящих в жертву волов или овец: должно отдавать священнику плечо, челюсти и желудок” (Втор. 18:3).

“Это не просто элемент жертвоприношения, но и вопрос законов кошерной пищи (кашрут), которые мы должны соблюдать, – объясняет раввин Вайсс. – Мы же пока что пытаемся соблюдать все это жалким, символическим образом”.

Хотя мы все понимаем, что вряд ли политическая ситуация изменится в течение нескольких недель настолько, чтобы евреи могли установить на Храмовой горе алтарь и начать на Йом Киппур жертвоприношения, мир может пребывать в полной уверенности, что если вдруг такая возможность появится, еврейский народ будет к этому готов.

Еврейский мессианский портал

По материалам Breaking Israel News