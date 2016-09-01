В Израиле у гробницы Йосефа в Шхеме совершено вооруженное нападение на военных, которые охраняли паломников

В ночь на четверг, 1 сентября, во время массового паломничества к гробнице Йосефа в Шхеме, недалеко от лагеря беженцев Балата было совершено вооруженное нападение на израильских военнослужащих. Об этом сообщает "Еврейская община Киева".

В результате обстрела один из военнослужащих был ранен. Он доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Состояние пострадавшего стабильное.

Сообщается также о попытках арабов помешать паломничеству. Военные были вынуждены применить средства для разгона толпы.

Армейская пресс-служба передает, что паломников к гробнице доставили 16 автобусов. Безопасность обеспечивали военнослужащие ЦАХАЛа, бойцы пограничной службы (МАГАВ) и сотрудники полиции.

Могила Йосефа, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман осенью 2000 года – комплекс был подожжен. Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В последние годы организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно. Предыдущее паломничество было организовано в ночь на 2 августа.