Работы по благоустройству заповедника "Бабий Яр" выполнены на 80%

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал работы по благоустройству в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр».

Как сообщает пресс-служба КГГА, мэр проверил выполнение работ по благоустройству в части заповедника в пределах улиц Мельникова и Олены Телиги.

Проект предусматривает обустройство Аллеи Праведников и Аллее мучеников (Дорога Скорби). Общая стоимость работ, по словам Кличко, составляет около 31 млн. грн. При этом предусмотрено обустройство новых дорожек (13,7 тыс. кв. м.), Газонов (15,5 тыс. кв. м.), установление 149 LED-фонарей.

По словам подрядчиков, работы по благоустройству закончат до 29 сентября – 75-й годовщины трагедии.

Также Кличко обратился к руководителю столичной полиции Андрея Крищенко с тем, чтобы совместными усилиями обеспечить круглосуточное видеонаблюдение возле памятника «Менора», где произошло несколько случаев вандализма.

«Сейчас мы находимся в Бабьем Яру, месте, где было расстреляно более 100 000 человек. Однако за 75 лет здесь мало что было сделано для достойного увековечения памяти жертв страшной трагедии. Я взял на себя задачу за время своей каденции создать мемориал для увековечения памяти о тех трагических событиях. Мы должны помнить, что здесь произошло, для того, чтобы ни в коем случае не повторять ошибок прошлого», – подчеркнул Кличко в комментарии журналистам.

«Власть на всех уровнях должна объединить усилия и создать достойный мемориал памяти в Бабьем Яру», - отметил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, добавив, что работы по благоустройству территории заповедника продолжаются по графику и сейчас выполнены на 80%.

По материалам eajc.org и kievcity.gov.ua