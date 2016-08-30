В Израиле археологи обнаружили древнюю синагогу, которую мог посещать Иисус Христос

Во время раскопок в Галилее была обнаружена синагога, одна из древнейших в этом регионе. Синагога была раскопана на территории древней еврейской фермы. То, что найденное сооружение действительно синагога, доказывает наличие еврейских ритуальных кувшинов. Сама синагога размером 26 футов на 29.5 футов, но ее стены мало сохранились, передает «Седмица».

Археологи также раскопали один из столбов, поддерживавших крышу синагоги. Это восьмая синагога, найденная на территории современного Израиля, которая существовала по меньшей мере до разрушения Второго Храма. При этом впервые подобная синагога была найдена вне пределов города.

Напомним, что согласно апостолу Матфею, «Иисус ходил по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях (Mт. 4:23).