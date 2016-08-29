Во Львове 4 сентября откроют мемориальный проект "Пространство синагог"

Мемориальный общественный проект «Пространство синагог», воплощаемый в центре Львова, откроют в воскресенье, 4 сентября. Об этом сообщает "Еврейская община Киева".

Широкой общественности представят результаты первого этапа проекта – законсервированные фрагменты синагоги «Золотая Роза», промаркированный фундамент еврейского Дома учебы (Бейт Гамидрашу) и мемориальную инсталляцию «увековечивания».

Открытие «Пространства синагог» будет состоять из трех блоков. В первой половине дня всех желающих приглашают принять участие в воркшопе «Карта присутствия: места, инициативы и опыты еврейского наследия в Украине». При участии исследователей из США, Венгрии, Италии, Израиля и Великобритании состоится дискуссия о проблемах, рисках и вызовах, которые возникают в ходе реставрации объектов еврейской истории.

В 15:00 на месте Бейт Гамидрашу (окончание улицы Староеврейской). начнется торжественная церемония открытия, почетными гостями которой станут пережившие Холокост и их потомки.

На вечер запланирована культурная программа: две ознакомительные экскурсии «Пространством синагог» и концерт из произведений Йозефа Коффлера и Марка Копитмана, известных композиторов современной классической музыки ХХ века.

Напомним, что восемь лет назад был объявлен международный архитектурный конкурс по увековечиванию памятных мест еврейской истории во Львове.

В конкурсе на создание мемориального пространства в еврейском квартале победил берлинский архитектор Франц Решке.

Практические работы по реализации проекта начались в июля 2015 года выставкой американского фотографа Джейсона Франциско «Золотая Роза». За более чем год удалось законсервировать уцелевшие остатки синагоги «Золотая Роза», обустроить на ее территории дренажную систему; аутентичный фундамент Бейт Гамидрашу был очищен от бетона, промаркирована белым камнем «Venezian Terazzo»; установлена мемориальная инсталляцию «увековечивания» с цитатами жителей Львова и связанных с городом евреев; демонтирована летняя площадка соседнего ресторана и высажены новые деревья.

В 2017 году планируется начало работ на участке Большой городской синагоги.

Главное мотто проекта: «Еврейская история Львова – это общее наследие и ответственность».