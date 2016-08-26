Благоустройство заповедника "Бабий Яр" обещают завершит в середине сентября (укр.)

Заступник голови КМДА Олександр Спасибко розповів, що проектом передбачено облаштування близько 13 800 кв. м нових доріжок із покриттям гранітною шашкою та ФЕМ, облаштування 15,5 тис. кв. м газонів із трав’яним покриттям, встановлення опор загального освітлення – 149 шт., ліхтарів освітлення, влаштування системи поливу газонів, установка паркових лавок та урн для сміття.

Про це повідомляє evreiskiy.kiev.ua.

Також проектом передбачено перенесення пам’ятного знаку розстріляним дітям, встановлення декоративної композиції пам’яті розстріляних ромів та ремонтні роботи на пам’ятному знаку «Менора».

«Для фінансування робіт передбачено субвенцію з Державного до місцевого бюджету Києва у розмірі 29,4 млн грн, 1,47 млн грн виділено бюджетом міста. Всього – 30,87 млн грн. Влада всіх рівнів має об’єднати зусилля, щоб створити гідний меморіал пам’яті в Бабиному Яру», – підкреслив Олександр Спасибко.

Він зазначив, що роботи із впорядкування території заповідника тривають згідно з графіком.

«Орієнтовний термін завершення робіт – середина вересня», – додав заступник голови КМДА. – Бабин Яр – це знакове для киян місце, місце скорботи. Ми зробимо все для облаштування місця вшанування пам’яті на належному рівні».