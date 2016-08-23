Еврейский лагерь-семинар "Молодая семья" завершился в Казахстане

С 2006 года Ассоциация «Мицва», РЕБОО «Центр Забота – Хэсэд Полина» и Еврейский общинный центр «Римон» проводят уникальный, не имеющий аналогов, международный еврейский молодежный лагерь-семинар для социально незащищенных семей стран Центральной Азии и ближнего зарубежья. Об этом сообщает Евроазиатский еврейский конгресс.

В торжественном открытии лагеря-семинара-2016 приняли участие председатель Совета Ассоциации «Мицва», член Совета Ассамблеи народа Казахстана, Президиума Евроазиатского еврейского конгресса Александр Барон и директор РЕБОО «Центр Забота – Хэсэд Полина» Инесса Чугайнова.

За шесть дней лагеря-семинара участники прошли путь Ноаха, изучали семь законов, данных Б-гом Ноаху, ролевые игры лагеря каждый день были посвящены словам Торы.

В заключение все вместе установили радугу на пляже и сделали общее фото, символизирующее дружбу и желание участвовать в строительстве еврейской общины Казахстана.

Очередной семейный лагерь-семинар удался. Он послужит объединению и сплочению еврейских общин Казахстана. В городах будут созданы инициативные группы молодых семей, которые станут движущей силой новых и важных дел.

Над проектом семейного лагеря-семинара работала большая команда мадрихов, а также организаторы проекта – директор Инесса Чугайнова, администратор Нелли Зайцева и координатор молодежных программ Артур Заитов.

Проект семейный лагерь-семинар «Моя семья в истории евреев» осуществлен при поддержке Американского Еврейского Объединенного Распределительного Комитета «Джойнт» и Ассоциации «Мицва»