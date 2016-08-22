Семинар "История Холокоста в Западной Украине и Восточной Польше" начал работу во Львове

Ежегодный научно-образовательный семинар имени Роберта Кувалека «История Холокоста в Западной Украине и Восточной Польши» начал свою работу сегодня, 22 августа, во Львове.

Семинар будет состоять из лекций и дискуссий, а также посещений мемориальных мест, связанных с трагедией Холокоста на территории Западной Украины и Польши, сообщает Евроазиатский Еврейский Конгресс.

Семинар, организованный Центром изучения истории Холокоста (директор – член Генсовета ЕАЕК доктор Анатолий Подольский), Ośrodek «Brama Grodzka – Teatr NN», культурной организацией в Люблине, в сотрудничестве с Центром городской истории Центрально-Восточной Европы, будет проходить во Львове, Варшаве и Люблине.

Участники семинара – учителя истории из разных уголков Украины, также смогут обсудить вопросы истории Холокоста с учеными и преподавателями Польши и обогатиться опытом преподавания Холокоста от польских коллег-педагогов.