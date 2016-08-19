Стрельбище на месте расстрела евреев

На месте расстрела евреев в Латвии сделали стрельбище для ополченцев (земессаргов), пишет Глобальный еврейский он-лайн центр. Об этом факте стало известно, когда в начале августа в Талси прибыла группа из Израиля, чтобы снять документальный фильм на месте массового уничтожения евреев во время Холокоста. Однако, как выяснилось, попасть туда невозможно, поскольку территория занята стрельбищем.

Группе киносъемщиков из Израиля в Латвии помогала местный историк Антра Грубе. Она рассказала, что, приехав на место, где планировалось снимать документальный фильм, они увидели забор и надпись: «Стрельбище земессаргов».

«С одной стороны, жизнь продолжается, но с другой стороны, они могут воспринять это так: место, где убивали евреев, до сих пор используется как стрельбище. Может быть, наши соотечественники не знают истории. Не знаю, можно ли было организовать стрельбище в другом месте, однако, возможно, тогда бы это место выглядело еще ужаснее, все заросло бы», — говорит Грубе.

Сообщается, что на этом месте в годы Холокоста было убито больше сотни евреев.