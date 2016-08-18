Фильм об Анне Франк тайно показали в Иране

На этих днях в Иране был показан фильм, снятый хорватским режиссером Яаковом Садлером в Газе, группе студентов и профессоров. Казалось бы, ничего особенного в этом нет, если не считать, что фильм этот об Анне Франк, погибшей еврейской девочке в Холокосте, который официальный Тегеран отрицает.

Фильм «Анна Франк - тогда и сегодня» снят в Газе во время операции «Нерушимая скала» и рассказывает о 8 палестинских школьницах, познакомившихся с историей еврейской девочки Анны Франк, скрывавшейся от нацистов. В фильме приведены кадры записи из дневника Анны Франк.

В фильме показаны кадры разрушения одного из домов в Газе во время налета израильской авиации, и одна из палестинских девушек восклицает: «Почему люди не могут жить в мире!?».

Как сообщает «Курсор», показ фильма в Иране проходил тайно, чтобы не подставлять организаторов показа. После просмотра фильма присутствовавшие много говорили о том, влиянии, которое искусство оказывает на современный мир.

«Один из студентов поблагодарил меня за то, что я научил его чему-то новому», - рассказал Садлер и поблагодарил организатов просмотра, выразив надежду, что этот фильм поможет иранцам узнать о Холокосте. «Расскажите вашим друзьям об Анне Франк, - с такими словами Садлер обратился к присутствующим на показе студентам. – попробуйте научиться чему-нибудь на примере Холокоста».

Отметим, что за две недели до Международного дня Катастрофы еврейского народа, в Иране объявили конкурс карикатур на тему отрицания Холокоста.