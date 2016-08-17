Еврейская община Ковеля выступила против передвижного цирка на месте кладбища

В городе Ковель Волынской области, на месте массовых убийств жертв Холокоста десятилетиями устраивают представления передвижные шапито и зверинцы. И только этом году такое положение дел вызвало скандал международного уровня. Об этом пишет vaadua.org.

До сих пор на протестное общественное мнение местная власть не обращала внимания, пока эту тему не подняли иностранные издания. Израильское издание «The Time of Israel» («Время Израиля»), которое выходит на пяти языках, опубликовало статью «В Украине передвижной цирк установили на месте погребения жертв Холокоста».

На месте, где еще 40 лет назад был еврейское кладбище, осталась лишь одна мацева – разбитая стела-надгробие. «Кладбище было очень большое, его территория составляла более гектара», – рассказывает краевед общества "Мемориал" Петр Вильчинский. Именно здесь летом 1942-го немецкие оккупанты массово расстреливали евреев.

«По разным документам, которые мы нашли в архивах, здесь было расстреляно от 2,5 до 6 тысяч еврейского населения", – говорит исполнительный директор Волынской общины прогрессивного иудаизма Сергей Швардовский. – Однако, вместо памятного знака здесь находится заброшенное здание дворца культуры и традиционное в Ковеле место расположения передвижных цирков и зверинцев».

Против цирка на костях выступает преимущественно еврейская община. В 1970-х годах, когда на месте еврейского кладбища советская власть начала строить дворец культуры, и грузовики несколько месяцев вместе с грунтом вывозили человеческие останки, взбунтовался целый город. Дворец культуры построили, а еврейскими надгробиями вымостили территорию военной части. Теперь на ее месте пустошь, но на каждом шагу под ногами – то звезда Давида, то эпитафия на иврите. Все эти мацевы еще недавно служили дорожным мощением. Спасенные от вандализма, вот уже несколько лет они хранятся под открытым небом.

Волынская еврейская община не теряет надежды почтить память своих соотечественников, соорудив мемориал. Выделить клочок земли на месте еврейских захоронений в ковельской власти люди просят почти пять лет.

Муниципалитет откровенно не отказывает, однако в приоритете – почему-то шапито.

«Это просто бесконечные отписки по кругу, мы пишем вновь, эскизы уже предоставили, но ничего не меняется», – констатирует исполнительный директор Волынской общины прогрессивного иудаизма Сергей Швардовский.