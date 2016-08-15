На фестивале еврейской культуры в Варшаве пройдут около 200 мероприятий

В польской столице с 27 августа по 4 сентября пройдет 13-й Фестиваль еврейской культуры, сообщает Радио Польша.

Фестиваль ностит имя выдающегося еврейского писателя Ицхака Башевиса Зингера, лауреата Нобелевской премии по литературе 1978 года, который родился и жил в Польше до 1935 года, а затем эмигрировал в США.

Концерты, выставки, театральные постановки познакомят жителей и гостей польской столицы с богатством наследия польских евреев и не только, говорит директор фестиваля, худрук Варшавского государственного еврейского театра Голда Тенцер.

«Мы хотим напомнить о том, что во время войны был уничтожен еврейский народ, но осталась еврейская культура. Я хочу отметить, что мы культивируем эту культуру на протяжении всех лет, независимо от того, где наш театр выступает» – отметила Голда Тенцер.

С 27 августа по 4 сентября пройдет около 200 различных мероприятий — выставок, концертов, школ еврейского танца и кухни, презентаций новинок литературы, кинопремьер и театральных представлений. Мероприятия будут проходить на улицах, где когда-то в Варшаве жили главным образом евреи — на Пружной и Твардой, на Гжибовской площади, а также на сценах столичных театров.