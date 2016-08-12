Израильский футболист отказался от игры в высшей лиге из-за шабата

Яир Узиэли вместе со своей командой должен был перейти в этом году в результате успешной игры из 2-й израильской лиги (общей лиги) в высшую. Проблема заключалась лишь в том, что игры в общей лиге проводились по понедельникам и пятницам, а в высшей – в субботу, сообщает Stmegi. Чтобы не нарушать субботу, Яир принял решение остаться в общей лиге.

Пребывание в высшей лиге сулило мне славу, деньги и широкую известность. Каждый футболист мечтает о высшей лиге – ведь это возможность выступать перед тысячами зрителей, играть на самом высоком уровне. Однако я понял, что не смогу наслаждаться привилегиями карьерного роста, если они связаны с нарушением субботы. Отсюда мое решение остаться в общей лиге. Я не одинок, есть много игроков из «Ха-Поэль Беэр-Шева», «Ха-Поэль Тель-Авив», «Бейтар Йерушалаим», которые предпочли остаться в общей лиге, чтобы не играть в шабат.

Ситуация была сложная. Я думал обратиться за советом к раву, но так как оставалась возможность продолжать играть в футбол и при этом соблюдать шабат, я выбрал ее. Моя семья приняла и оценила мое решение.В своем обращении по поводу этого события он заявил: «Я пишу эти слова, и слезы душат меня. «Ха-Поэль Ашкелон» стала для меня настоящим домом, а все члены команды, тренеры и обслуживающий персонал – семьей.

Жена сказала: делай так, как велят тебе сердце и совесть, а для нас это решение будет лучшим».

В заключение Узиэли добавил: «Я очень благодарен СМИ за то, что поддержали и оценили мой поступок. Для меня это очень важно».