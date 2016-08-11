Главный сефардский раввин Израиля получил благодарность от короля Испании и почетное гражданство

Шломо Моше Амар, главный сефардский раввин Израиля, получил испанское гражданство. Он оказался в числе 220 сефардов, которые также реализовали свои права в качестве потомков евреев, изгнанных из Испании в XV веке.

Об этом пишет Newsru со ссылкой на испанское новостное агентство EFE.

В заявлении, опубликованном канцелярией главного раввина, говорится, что почетное гражданство Испании было ему даровано в благодарность за его работу на благо потомков евреев, пострадавших от испанской инквизиции. Сам Амар прошение о предоставлении гражданства не подавал.

В апреле 2015 года король Испании Фелипе VI встретился с главным сефардским раввином Израиля Шломо Моше Амаром и обсудил с ним ряд актуальных для сефардской общины вопросов. Встреча проходила в мадридском дворце Паласио-де-ла-Сарсуэла.

Король приветствовал раввина на иврите, пожелав ему мира ("шалом"), после чего священнослужитель и монарх пожали друг другу руки. Этот жест был запечатлен журналистами ряда печатных изданий, присутствовавшими на встрече.

Напомним, что в 2014 году испанское правительство утвердило законопроект, предоставляющий сефардам, потомкам евреев, изгнанных из Испании, право на получение гражданства, причем без необходимости отказа от другого подданства.

Согласно данному законопроекту, для получения испанского гражданства необходимо иметь соответствующую справку от Федерации еврейских общин Испании или от раввина в стране проживания. Следует также выдержать экзамен на знание испанской культуры.

Сефардами называют субэтническую группу евреев, сформировавшуюся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата, и говорящих на языке ладино. Евреи получили это название, что в переводе c иврита означает "испанцы", после изгнания из Испании и Португалии в конце 1492 года и последующего исхода с Пиренейского полуострова в XVI-XVIII вв.

С образованием государства Израиль в 1948 году большинство ладиноязычных сефардов Турции и Греции иммигрировало в Израиль, где происходит сегодня процесс ассимиляции с другими евреями.

В современном Израиле сефардами называют репатриантов из арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока, а также курдских, персидских, афганских, среднеазиатских, грузинских, кавказских и кочинских евреев. Всего в рамках нового закона испанское гражданство получили к настоящему моменту более 4.300 евреев.