Натали Портман решила придать большее значение шабату ради детей

Из письма, написанного еврейской актрисой Натали Портман, стало ясно, что она пытается соблюдать шабат, – и если она столкнется с трудностями, то всегда может обратиться за советом к Гали Атари или Керен Пелес, сообщает stmegi.com.

В переписке, которую Натали вела с еврейско-американским писателем, актриса написала, что пытается соблюдать шабат. В своем письме Портман объясняет причины своего решения: «У меня как родителя время летит очень быстро. Люди часто говорят мне: «Будь ближе к своим детям, проводи с ними больше времени, потому что ты не заметишь, как скоро придет тот день, когда они покинут родной дом». Именно поэтому я считаю, что шабат – это прекрасная идея, и пытаюсь внедрить ее в свою жизнь».

Портман (35 лет) родилась в Иерусалиме и переехала жить в США в юном возрасте.

Она отметила еще одну причину, по которой так любит шабат: «В этом день время будто останавливается. Это происходит, наверное, потому, что в шабат нам запрещено двигать вещи, включать свет или покупать что-нибудь – все эти действия приводят к тому, что время начинает двигаться быстрее. Шабат – единственный день в неделе, когда мы можем остановить время». Теперь всё, что осталось сделать Портман, – это научить своего старшего сына песне, которую знает в Израиле каждый ребенок: «Так почему не каждый день – шабат?!»