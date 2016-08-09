В центральном парке Броваров установят памятный знак еврейским жителям города. Монумент планируют возвести на месте бывшего еврейского кладбища. Решение об этом приняли на заседании исполнительного комитета Броварского городского совета, сообщает Имеешь право знать со ссылкой на местный отдел культуры.

Как говорится в обнародованном тексте решения, исполком предоставил разрешение организации «Хорошие новости» возвести памятный знак за собственный счет. Кроме того, броварским коммунальщикам поручили привести в порядок окружающую территорию. Готовый монумент передадут на баланс КП «Бровары-Благоустройство».

Следует отметить, что ранее вопрос об установлении памятного знака умершим евреям рассматривали на заседании комиссии по вопросам наименований и памятных знаков. Коллегиальный орган почти единогласно одобрил постройку монумента с надписью на украинском, английском и иврите: «Этот памятный знак установлен на месте бывшего еврейского кладбища, которое действовало с XIX века до середины 40-х годов ХХ столетия».

Инициаторами сооружения монумента выступили «Хорошие новости» и «Броварская городская еврейская община». Председатель правления «Хороших новостей» Денис Кац во время заседания комиссии 24 июня отметил, что работы по возведению монумента планируют выполнить самостоятельно, без привлечения бюджетных средств.