На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" снимают фильм про эпоху древнего Израиля

На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" (Севастополь) проходят съемки заключительных эпизодов фильма "Прежде чем пропоет петух". Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Картину создает молодой режиссер Владимир Базынков. Действия в ленте происходят во времена древнего Израиля. В частности, показано противостояние иудеев и римлян, раскрывается тема внутреннего конфликта человека, расплаты за свои деяния, предательства собственных верований и страха выживания в условиях суровой реальности.

"Этот фильм не на религиозную тематику в полном смысле этого слова. Он скорее не о вере как таковой, а о вере в то, что каждому человеку всегда воздается по словам его и делам. Органично вплетая в общий сюжет драматичные библейские мотивы, мы показываем в большинстве своем отошедшему от традиций обществу одну простую, но очень важную истину: судьба всегда дает человеку шанс измениться", – цитирует Базынкова пресс-служба Херсонеса.

Заключительные эпизоды фильма будут сниматься на территории заповедника в течение августа.