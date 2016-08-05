Евреи-паломники были атакованы арабами

В ночь на 5 августа (первый день месяца Ав по еврейскому календарю) около 400 религиозных евреев приехали к месту захоронения сыновей первосвященника Аарона – Элазара и Итамара – в Северной Самарии, сообщает Еврейская община Киева.

В настоящее время эти мемориальные объекты находятся на территории Палестинской Автономии, около деревни Аварта недалеко от Шхема.

Паломничество было приурочено к очередной годовщине ухода из этого мира Аарона ха-Коэна, который был похоронен на территории нынешней Иордании.

Арабы пытались не допустить евреев на территорию религиозного комплекса у деревни Аварта и начали забрасывать их камнями.

Военнослужащие ЦАХАЛа, сопровождавшие паломников, задержали семерых камнеметателей.