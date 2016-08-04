Самолеты из Бен-Гуриона не будут вылетать в шабат

Сотрудники управления аэропортов Израиля (УАИ) вечером в пятницу начинают протестные акции в связи с решением министерства финансов изъять из бюджета УАИ два миллиарда шекелей, которые предназначены для обеспечения льгот и дополнительных выплат постоянным сотрудникам (имеющих "квиют"), пишет портал «Курсор».

По словам члена рабочего совета Управления, как сообщает радиостанция "Коль Исраэль", цель минфина - заменить работников "квиюта" сотрудниками, которые будут наняты через посреднические фирмы и "согласятся работать на унизительных условиях".

На первом этапе протестных акций будут прекращены вылеты самолетов из аэропорта Бен-Гурион с вечера пятницы до исхода шабата (вечер 6 августа).

При этом рабочий комитет угрожает «резко обострить» забастовочные санкции в том случае, если их первая протестная акция не будет замечена министерством финансов.

По многолетним данным, нагрузка на аэропорты Израиля достигает пика в середине августа, когда наибольшее количество израильтян, уходящих в отпуск, отправляется в зарубежные путешествия.