Полиция задержала молодого еврея за попытку помолиться на Храмовой горе

Молодой еврейский мужчина был задержан полицейскими сегодня утром на Храмовой горе «за попытку помолиться», сообщает Курсор.

Кроме того, двое несовершеннолетних евреев были задержаны за то, что они распластались на том месте, где раньше были иудейские Храмы.

Как сообщалось раньше, утром 12 июля около 50 человек поднялись на Храмовую гору вместе с родителями 13-летней Алель Яффы Ариэль, которая была убита в своем доме в Кирьят-Арбе арабским террористом.

Это посещение было не только выражением намерений жителей Израиля оставаться в исторических районах Иудеи и Самарии (прежде всего, в Хевроне и Иерусалиме), но и традициями месяца Таммуз, во второй половине которого начинается траурный период, касающийся разрушения Первого и Второго Храмов («бейн ха-мейцарим»).

Полиция в течение года не позволяла столь многочисленной группе израильтян посещать самый важный, для евреев всего мира, религиозно-исторический объект (ранее максимальное количество членов экскурсионных групп составляло 15 человек)

Для родственников погибшей девочки было сделано еще одно важное «послабление».

Им было разрешено читать иудейские благословления («брахот») и отвечать на них «амен» («верю»). Ранее за такие «вольности» полицейские выводили (и выводят) евреев с Храмовой горы в наручниках.