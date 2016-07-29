Участники детского лагеря "Истоки толерантности" прожили день, как львовские евреи
11:47, 29 июля 2016Иудаизм
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Фото: kngu.org
Еврейский день в детском лагере «Истоки толерантности» прошел во Львове
Еврейский день построен по уникальной методике погружения, которая предусматривает занятия, во время которых участники лагеря пробуют жить как представители еврейской культуры, сообщает ЕАЕК.
В этот день воспитанники лагеря «Истоки толерантности» совершили уникальную поездку во Львов, познакомились с его еврейскими достопримечательностями.
Во внутреннем дворике Львовской ратуши они станцевали еврейский танец «канн» и спели разученные песни.
В заключение путешествия ребята покатались на экскурсионном паровозике.
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