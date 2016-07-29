Участники детского лагеря "Истоки толерантности" прожили день, как львовские евреи

Еврейский день в детском лагере «Истоки толерантности» прошел во Львове

Еврейский день построен по уникальной методике погружения, которая предусматривает занятия, во время которых участники лагеря пробуют жить как представители еврейской культуры, сообщает ЕАЕК.

В этот день воспитанники лагеря «Истоки толерантности» совершили уникальную поездку во Львов, познакомились с его еврейскими достопримечательностями.

Во внутреннем дворике Львовской ратуши они станцевали еврейский танец «канн» и спели разученные песни.

В заключение путешествия ребята покатались на экскурсионном паровозике.