120 французских евреек вернулись на родину, чтобы пройти альтернативную службу и найти себе женихов

120 молодых незамужних евреек из Франции прибыли в Израиль в рамках программы «Ширут ба-алия».

Как поясняет организаторы проекта, речь идет о религиозных девушках в возрасте 18-23 лет, которые репатриируются без семей для того, чтобы пройти альтернативную службу – в системе образования, социальных учреждениях, медицинских центрах, сообщает Курсор.

Параллельно службе, которая проходит на добровольных (волонтерских) началах, репатриантки будут совершенствовать иврит, а также участвовать в семинарах, направленных на быструю интеграцию в израильское общество.

Несмотря на то что девушки будут проходить альтернативную службу, они получат статус военнослужащего-одиночки. Для жилья им выделят квартиры, оснащенные всем необходимым.

Организаторы проекта не скрывают надежд, что девушки из Франции найдут себе женихов в Израиле. И это еще больше свяжет их с еврейским государством.

Еврейская община во Франции насчитывает почти полмиллиона человек - это вторая по величине община диаспоры, после американской. Большинство французских евреев являются членами семей иммигрантов из Северной Африки, переехавших в Европу в 50-е годы прошлого века.

В последние годы еврейская жизнь во Франции стала гораздо более сложной, чем в прошлом. Наряду с резким ростом антисемитских инцидентов, включавших кровавые теракты, направленные против еврейских объектов (школа «Оцар ха-Тора» в Тулузе, кошерный гипермаркет в Париже), все более острым становится также и вопрос национальной французской идентичности. Французские евреи все чаще задумываются над вопросом, есть ли у евреев будущее во Франции.