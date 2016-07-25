У иудеев начался трехнедельный траур в память о бедствиях, пришедшихся на день 17 тамуза

17 числа месяца тамуз по еврейскому календарю в разные времена пять бед обрушились на еврейский народ. Первое несчастье произошло в 2448 году от сотворения мира (1312 год до н.э.), когда Моисей, спустившись с горы Синай и увидев, как его народ пляшет вокруг золотого тельца, совершая тем самым тяжкий грех идолопоклонства, разбил данные ему Богом скрижали Завета. Почти через девять столетий из-за осады вавилонянами Иерусалима в городе не осталось жертвенных животных, поэтому 17 тамуза в Первом Иерусалимском Храме прекратились обязательные ежедневные жертвоприношения. А спустя еще почти 500 лет, во времена Второго Храма, стены Иерусалима пробили осаждавшие их римляне, и святой город был захвачен. Командир римского гарнизона по имени Апостомус публично сжег Тору — это был первый случай сожжения святых текстов. В тот же день в святилище Второго Храма была установлена статуя языческого идола. Затем последовали разрушение Второго Храма и гонения на еврейский народ.

В память о бедах в день 17 тамуза, который придется на это воскресенье, 24 июля, иудеи постятся — не едят и не пьют. Одновременно начинается трехнедельный траур, который закончится постом 9 ава (14 августа). В течение этого времени нельзя вступать в брак, а также развлекаться, например, слушать музыку. Не положено стричься, стирать вещи, приведение в порядок которых может подождать, и надевать новую одежду. Этот период носит еще название «меж теснин» и считается самым неблагоприятным для евреев, поэтому не рекомендуется начинать новые дела.