В Вильнюсе открыта специальная школа по изучению идиша

Состоялось открытие ежегодной, международной «Летней программы по изучению языка идиш и идишистской литературы», которую организует Вильнюсский Идиш Институт при Вильнюсском университете, сообщает ЕАЕК.

По словам директора Идиш Института др. Шарунаса Лекиса, эта программа – одно из важнейших событий года не только для тех, кто приехал в Вильнюс из разных стран мира изучать литературный литвакский идиш, но и для самого Института.

По традиции, на «мамэ-лошн» (на родном языке) студентов приветствовали библиотекарь Идиш Института, бывшая узница Вильнюсского гетто и партизанка – Фаня Бранцовская, а также профессор из Буэнос-Айреса и руководитель аргентинского филиала YIWO Абрахам Лихтенбаум.

На Вильнюсской «Летней программе» существует четыре уровня изучения языка, в зависимости от знаний студентов. Идиш преподают одни и самых лучших специалистов в этой области из Израиля, США, Аргентины и Эстонии. Помимо академической программы, студенты знакомятся с историей, культурой литваков и Литвы.

Международная «Летняя программа по изучению языка идиш и идишистской литературы» продлится до 12 августа.