Глава Совета раввинов Европы призвал мусульманские сообщества "дистанцироваться от террористов"

Нападение в поезде в Германии показывает уязвимость стран Европы перед угрозой терроризма и то, что его невозможно победить одной лишь физической защитой людей, заявил глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, сообщает РИА Новости.

В понедельник вечером в электричке, следовавшей со станции Тройхтлинген в Вюрцбург в федеральной земле Бавария, несовершеннолетний гражданин Афганистана внезапно напал на других пассажиров. Мужчина был вооружен топором и ножом и ранил 4 человек.

Преступник сам нажал на стоп-кран, выскочил из вагона и попытался скрыться от полиции. По пути он легко ранил местную жительницу. Когда полиция заблокировала его, несовершеннолетний афганец попытался напасть на правоохранителей с топором и ножом, но был застрелен.

"Произошедшее говорит нам о том, что наша борьба с терроризмом должна включать в себя не только физическую защиту и обеспечение безопасности, но и другие аспекты, такие как образование и работа с молодежью; интеграция в европейское общество беженцев из стран Ближнего Востока. В наш век новых технологий и виртуального общения, огромную роль играет работа с социальными сетями, по вине которых несовершеннолетние молодые люди, отнюдь не профессиональные боевики, рисуют флаги ДАИШ, берут топор и идут убивать людей", — цитирует раввина Гольдшмидта его пресс-служба.

Он полагает, что "еще никогда Европа не находилась под столь сильной угрозой от исламистского удара, как сейчас". Огромную угрозу, по словам раввина, несут не только физические действия террористов, но и "слова, трактовки, проповеди". Поэтому, за этим "должен осуществляться жесткий контроль не только в Германии, но и во всем мире".

Глава Совета раввинов Европы призвал мусульманские сообщества континента, которые являются союзниками иудеев "за сохранение прав религиозных меньшинств в Европе" осудить радикальный ислам, "дистанцироваться от террористов", объявив, что это "не от их имени".

Также раввин выразил слова поддержки всем пострадавшим в результате нападения террориста и пожелал раненым скорейшего выздоровления.