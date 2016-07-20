Студенты Киево-Могилянской академии по иудаике стажируются в Израиле

В июле – августе пройдет стажировка в Израиле студентов и преподавателей магистерской программы Национального университета «Киево-Могилянская академия» по иудаике, сообщает ЕАЕК.

Специализация «Иудаика» в рамках магистерской специальности «История» – первая подобная программа в Украине, основана в 2012 году, осуществляемая совместно Национальным университетом «Киево-Могилянская академия» и Ассоциацией еврейских организаций и общин (Ваад) Украины для углубления академических исследований по иудаике в Украине. Программа призвана на высоком профессиональном и современном уровне готовить специалистов по еврейской истории и культуре.

Одной их приоритетных задач программы является тесное сотрудничество с лучшими мировыми центрами иудаики и прежде всего – Еврейским университетом в Иерусалиме, ведущим израильским заведением высшего образования, который входит в рейтинг 100 лучших университетов мира.

В нынешнем году состоялся третий выпуск магистров по иудаике.

Выпускники программы получают диплом государственного образца и англоязычный диплом НаУКМА.