В Израиле археологи обнаружили древнюю синагогу с уникальными росписями

На севере Израиля группой специалистов был обнаружен храм с мозаикой, который был возведен в период владычества Римской империи над Иудеей - более 2 тысяч лет назад, сообщает TRN.

В ходе раскопок руин, ученые наткнулись на фрагменты древней уникальной мозаики на известные библейские сюжеты. Одна из них представляет собой изображение Ноева ковчега и пар животных. На другой нарисовано расступившееся перед Моисеем Красное море.

Профессор Джоди Мэгнесс из Университета Северной Каролины отметила, что подобные сцены в древних синагогах встречаются редко. Изображение Ноева ковчега было найдено ранее только в двух синагогах, расположенных в Иордании и в Турции, а переход через Красное море - в израильской и сирийской синагогах.

Впервые мозаики в синагоге Хукока были обнаружены в 2012 году, после чего их начали находить каждое лето. Кроме изображений на библейские темы, ученые нашли мозаику на светский сюжет. Скорей всего, на ней изображена встреча Александра Македонского и первосвященника Иудеи.

В настоящее время команда археологов занята расчисткой мозаики, на которой изображена сцена из Исхода, и рассчитывают продолжить раскопки в следующем году.