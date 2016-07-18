Американская туристка возродила синагогу на Азорских островах

На Азорских островах в городе Понта-Делгада в одном из домов на небольшой улочке спрятана синагога, она не использовалась с 1960-х годов.

В минувшем месяце благодаря 33 еврейским туристам синагога вновь наполнилась звуками шабатней молитвы, сообщает STMEGI.

Малори Асман владеет в США туркомпанией Amazing Journeys, которая специализируется на организации путешествий для евреев. Впервые она услышала о синагоге Sahar Hassamain от одного из своих клиентов – Шерил Штерн. Та рассказала, что ее отец Аарон Миттлман участвовал в сборе средств для реконструкции и консервации синагоги. Штерн попросила организовать для своей группы экскурсию по еврейскому музею и синагоге.

В 1987 году Миттлман вместе с несколькими коллегами находился в командировке в Понта-Делгада. Среди них была Паула Рапоза, которая выросла в этом городе.

В одном из кафе им рассказали о синагоге, которая случайно оказалась рядом с домом Рапозы. Группе удалось получить ключи от здания XIX века и осмотреть его. Синагога, расположенная в доме раввина, построенном в 1836 году, была скрыта от общественности. В здании есть миква, а в его центре находится бима – возвышение со специальным столом для чтения свитка Торы – выполненная в сефардских традициях.

«Я и мои родители родились там. Но никто не знал об этой синагоге, это была тайна. Синагога Sahar Hassamain когда-то была домом для небольшой, но процветавшей еврейской общины, но впоследствии пришла в полный упадок», – рассказала Рапоза.

Паула была тронута красотой святилища, а также его историческим значением.

Вернувшись в Массачусетс, Рапоза и Миттлман создали некоммерческую организацию с целью привлечения средств для реконструкции синагоги и создания в ней музея в честь евреев, община которых когда-то играла важную роль в жизни острова. После нескольких лет работы и административной волокиты Рапозе и Миттлману удалось получить грант в €300 000 евро от групп из Евросоюза, которые занимаются сохранением исторических памятников.

24 апреля 2015 года в синагоге впервые за 50 лет на Азорских островах состоялась шабатняя служба, в которой приняли участие около 40 туристов.

До этого времени синагога не использовалась для проведения служб, поскольку на острове не осталось религиозных евреев.