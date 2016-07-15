Еврейская молодежная организация проводит экскурсии в синагогу

Первая просветительская экскурсия состоялась в Харьковской синагоге. Участники смогли узнать множество секретов, которое хранит это прекрасное и величественное здание, побывать в его укромных уголках, услышать интересные рассказы о его непростой судьбе, сообщает Гилель.

Первая группа студентов «Гилеля» отправилась на такую экскурсию в Харьковскую синагогу — крупнейшую на территории Украины и СНГ и вторую по величине в Европе после будапештской.

Высота купола синагоги 42 м, зала 30 м, крыши 25 м, длина бокового фасада 50 м, общая площадь 2067 м². Хранилище свитков имеет высоту 9 м. В зале синагоги могут разместиться до 1000 человек, а построена она была в 1913 году (по материалам Википедии).

Подняться на сорокаметровый купол ребятам не довелось, они узнали очень много интересного из рассказа рава Ицхака Меира, который вот уже полгода открывает студентам тайны Торы и еврейской мудрости в рамках программы «Не знаешь дорогу, спроси у раввина!».