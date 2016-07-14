Эли Визелю поставят памятник в Вашингтоне

Несколько конгрессменов, в числе которых члены Совета США по увековечению памяти жертв Холокоста (Holocaust Memorial Council), внесли на рассмотрение коллег предложение о создании памятника недавно скончавшемуся Эли Визелю – лауреату Нобелевской премии мира 1986 года, посвятившему свою жизнь борьбе с антисемитизмом, нетерпимостью и равнодушием, сообщает ЕАЕК.

Демократы Стив Исраэль, Патрик Михан и Тед Дойч в минувшую пятницу представили на заседании парламента резолюцию о признании заслуг Визеля, а республиканец Стив Коэн из штата Теннеси предложил поставить памятник Визелю, которого назвал «моральным лидером и светочем для Америки и мира», на Капитолийском холме.

К настоящему моменту к этому предложению присоединились еще 14 конгрессменов, как республиканцев, так и демократов.