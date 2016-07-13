Ученые обнаружили захоронение филистимлян – библейского народа, воевавшего против израильтян

Впервые в истории ученые обнаружили в израильском городе Ашкелон захоронение филистимлян – библейского народа, воевавшего против израильтян, передает МigNews со ссылкой на РИА Новости.

"С этим открытием мы близки к разгадке их (филистимлян) происхождения", - рассказал один из руководителей раскопок, профессор Дэниел Мастер.

Открытие было сделано еще три года назад, однако до сих пор оно держалось в тайне из-за возможности протестов со стороны ультраортодоксальных евреев, не раз устраивавших демонстрации возле места раскопок.

По их мнению, могилы принадлежат древним иудеям, поэтому религиозные нормы запрещают их раскапывать.