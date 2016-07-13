Ученые обнаружили захоронение филистимлян – библейского народа, воевавшего против израильтян
18:13, 13 июля 2016Иудаизм
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Ученые близки к разгадке одной из самых главных тайн Библии. Фото: MigNews.com
Впервые в истории ученые обнаружили в израильском городе Ашкелон захоронение филистимлян – библейского народа, воевавшего против израильтян, передает МigNews со ссылкой на РИА Новости.
"С этим открытием мы близки к разгадке их (филистимлян) происхождения", - рассказал один из руководителей раскопок, профессор Дэниел Мастер.
Открытие было сделано еще три года назад, однако до сих пор оно держалось в тайне из-за возможности протестов со стороны ультраортодоксальных евреев, не раз устраивавших демонстрации возле места раскопок.
По их мнению, могилы принадлежат древним иудеям, поэтому религиозные нормы запрещают их раскапывать.
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