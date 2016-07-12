В Ямпольском иудейском центре откроют школу

В Ямполе будет иудейская школа. Она будет функционировать при иудейском мини-центре, в который ежегодно приезжают сотни хасидов со всего мира, сообщает портал «Е».

В прошлом именно в Ямполе Белогорского района проживала большая и влиятельная еврейская община. Сейчас сюда приезжают потомки тех хасидов, чтобы поклониться могилам своих предков и отдать им последнюю дань уважения. Вместе с тем, иудеи стремятся возродить свою культуру.

«Ранее в 1746-1755 годах на месте нашего отеля была синагога, поэтому иудеи постепенно начали восстанавливать поклонение. Они приезжают из разных уголков мира со своими детьми и знакомят их с культурой, — говорит администратор отеля «Променада» Сергей Олуйко. — Ведь, как известно, иудейское течение хасидов зародилась именно в Украине. В Ямполе община не такая многочисленная, как, к примеру, в Меджибоже, но и маленькой ее тоже не назовешь.

Сейчас начались работы по открытию иудейской школы. На данный момент уже построено три класса, а на территории отеля работает мини-зоопарк, чтобы детям после уроков было чем заняться. Для нашего города это довольно позитивное событие, поскольку будет процветать туризм и соответственно увеличиваться бюджет».

Сейчас в иудейском центре есть столовая, в которой работает специально подобранный персонал. Во время приготовления пищи хасиды внимательно следят за всем процессом, поскольку для них очень важно потреблять только кошерные блюда. Также есть миква — купальня, в которую иудейские мужчины каждое утро погружаются для очистки, и синагога.

«В основном, к нам наведываются иудеи с Телявива и Нью-Йорка. Бывает, что одновременно мы принимаем до сотни человек. Однажды мы вынуждены были поселять гостей даже в подсобных помещениях. Привлекает внимание такого количества хасидов в нашем крае могила «Святого мужа». Согласно исследованиям иудейских историков у нас похоронен знаменитый золочевский магид (учитель) рабби Ихилов Михл (1725-1785), деятельность которого распространялась на Броды, Золочев и Ямполь. Известно, что он был учеником основателя хасидизма Баал Шем Това, на могилу которого ежегодно в Умань приезжают тысячи хасидских паломников. На месте захоронения знаменитого рабби в Ямполе стоит небольшая часовня».