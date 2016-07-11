В коллекции музея "Пысанка" появились экспонаты с еврейскими орнаментами

Хмельницкий благотворительный фонд «Хесед Бешт» подарил музею в Коломые пысанки с еврейскими символами и орнаментами.

Коллекция музея «Пысанка» в Коломые пополнилась двумя интересными экспонатами – пысанками, украшенными традиционными еврейскими символами и орнаментами, сообщает ЕАЕК.

Подарок поступил от Хмельницкого благотворительного фонда «Хесед Бешт» вместе с письмом от его руководителя Игоря Ратушного на имя генерального директора Национального музея народного искусства Гуцульщины и Покутья Ярославы Ткачук.

«Каждый год к празднику Пасхи мы видим, как создаются пысанки, их разнообразие и разноцветие. Чувствуем, сколько в них души и тепла создателей. Особенно нас поразило посещение музея пысанки в Коломые. Музей, созданный с любовью, профессионально и интересно, не может, пожалуй, оставить никого равнодушным. Поэтому мы решили создать пысанки с еврейской символикой и подарить Вашему музею », - пишет Игоря Ратушный.

Вскоре пысанки, созданные в детской творческой мастерской при фонде «Хесед Бешт» под руководством Яны Винярской, смогут увидеть посетители музея.