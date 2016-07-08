Здание бывшей Конторы Лукьяновского еврейского кладбища передано заповеднику "Бабий Яр"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обязал фонд Госудрственного имущества переоформить здание по ул. Мельникова, 44 на баланс заповедника "Бабий Яр". Об этом сообщает "Киев Еврейский".

"Здание Конторы является памятником истории и свидетелем всех тех трагических событий, происходивших в Бабьем Яру во время немецкой оккупации столицы Украины. С сожалением можно отметить, что оно передано в ужасном состоянии, о чем свидетельствуют фотографии", - сообщается на сайте.

Представители Фонда Государственного имущества, Министерства культуры Украины и Киевской Государственной городской администрации 6 июля передали документ о передаче памятника архитектуры заповеднику.

Во время акта передачи присутствовал Президент Еврейского форума Украины Аркадий Монастырский.