Гиюра Иванки Трамп может быть не признана в Израиле

Около здания главного раввината Израиля в Иерусалиме прошла демонстрация, в которой приняли участие глава "Сохнута" Натан Щаранский, депутат Кнессета Иегуда Глик ("Ликуд"), бывший депутат Кнессета Дов Липман ("Еш Атид"), раввин Эфрата Шломо Рискин и другие политические, общественные и религиозные деятели, сообщает NEWSru.co.il.

Поводом для проведения акции послужил отказ главного раввината Израиля признавать гиюры (обращение нееврея в иудаизм), проводимые ортодоксальным раввином Нью-Йорка Джозефом Лукштейном.

Скандал начался с того, что несколько месяцев назад, накануне своей свадьбы, в раввинатский суд Петах-Тиквы обратилась женщина с тем, чтобы подтвердить свое еврейство. Женщина сообщила суду, что она прошла ортодоксальный гиюр в Нью-Йорке и предоставила соответствующие документы от раввина Джозефа Лукштейна.

Позже женщина получила ответ из суда, что гиюры, совершаемые раввином Лукштейном, в Израиле не признаются. Данная женщина обратилась в главный раввинат, где поначалу ей ответили, что считают решение раввинатского суда Петах-Тиквы справедливым. Была подана апелляция в верховный раввинатский суд, и именно к рассмотрению данной апелляции приурочена сегодняшняя демонстрация.

После того, как о скандале рассказали ведущие израильские СМИ, председатель Кнессета Юлий Эдельштейн и лидер оппозиции, председатель блока "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог написали письмо главному ашкеназскому раввину Израиля Давиду Лау, в котором выразили недоумение по поводу решения не признавать гиюры, совершенные раввином Лукштейном.

Пресс-секретарь "Сохнута" Давид Шехтер сообщил, что глава Еврейского агентства Натан Щаранский также был возмущен несправедливым решением в отношении женщины, прошедшей гиюр у раввина Лукштейна. По мнению Щаранского, подобное решение наносит удар по отношениям Израиля с американским еврейством и в целом по отношениям с Америкой.

Израильские СМИ особо отмечали тот факт, что у раввина Лукштейна проходила гиюр и Иванка (Яэль) Трамп, дочь миллиардера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, вышедшая замуж за еврейского бизнесмена Джареда Кушнера и родившая в этом браке трех детей. В публикациях подчеркивалось, что, очевидно, и Иванка не смогла бы доказать в Израиле свое право называться еврейкой.