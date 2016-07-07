"Еврейские дни в Ратуше" пройдут во Львове с 12 июля по 5 августа

С 12 июля по 5 августа во Львове во второй раз состоится просветительский проект «Еврейские дни в Ратуше». В этом году серию лекций и дискуссий объединили общей темой «Сообщества, среды и государства в спорных городах ХХ века».

Участие в проекте примут ученые из Польши, Великобритании, Германии, Соединенных Штатов Америки и Украины, сообщает ЕАЕК.

Участники второй серии лекционно-дискуссионной программы «Еврейские дни в Ратуше» приглашают широкую общественность и гостей города к обсуждению тем и вопросов, связанных с историей городов, культурой сообществ и жизнью людей, которые были частью прошлого Львова и региона, и памятью о них в современных обществах.

Десять лекций представят результаты исследования двух важных тем ХХ века: как насилие меняло города, сообщества и людей и чем была культура в обществах во времена радикальных изменений, эскалации напряжения, ненависти? Какими были возможности и роль культуры в новых государственных и идеологических проектах, для реализации которых использовались жестокие и смертельные политические практики? Как искусство и литература могли быть «местом» насилия или «местом» побега от него?

Каждая лекция или дискуссия будет сопровождаться синхронным переводом на английский / украинский языки.

Главным организатором просветительского проекта «Еврейские дни в Ратуше: Сообщества, среды и государства в спорных городах ХХ века» является Центр городской истории. Проект реализуется при поддержке управления культуры Львовского городского совета и Всеукраинского еврейского благотворительного фонда «Хесед Арье».

Эта программа является продолжением прошлогодней инициативы «Еврейские дни в Ратуше: общее наследие и ответственность», фокусом которой были вопросы наследия, истории города и диалога в обществе. «Еврейские дни» является публичной программой для широкой общественности связанной с двумя проектами Центра городской истории: летней школой по еврейской истории и многокультурному прошлому, и инициативой «Пространство Синагог: еврейская история, общее наследие и ответственность»