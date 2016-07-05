Авторы из разных стран примут участие в конкурсе на лучший проект обустройства парка "Бабий Яр"

На брифинге в украинском кризисном медиа-центре Пол Роберт Магочий, член совета директоров инициативы «Украинский-еврейская встреча», координатор проекта, представил программу чествования памяти о трагедии Бабьего Яра. Она состоит из четырех компонентов – молодежного форума, публичного научного симпозиума, презентации проекта мемориального пространства «Бабий Яр» на Дорогожичах и концерта, который пройдет 29 сентября в Национальной опере, сообщает ЕАЕК.

Игорь Щупак, директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» и музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине», председатель молодежной программы, сообщил, что на молодежный форум участников отбирают по результатам творческих и научных конкурсов, лидеров общественных организаций – по рекомендации профессоров и экспертов, участвующих в образовательных проектах.

Доктор Людмила Гриневич, старший научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины, рассказала, что научный симпозиум состоится 26–28 сентября. Участие в экспертном обсуждении примут не только историки, но и политологи, искусствоведы, литературоведы, философы из разных стран мира.

Виталий Нахманович, ответственный секретарь Общественного комитета памяти жертв Бабьего Яра, проинформировал, что с результаты архитектурного конкурса идей по упорядочению территории мемориального парка «Бабий Яр» будут представлены в экспозиции, организованной в Украинском Доме. 28 сентября состоится презентация трех лучших работ с участием авторов из Словении, США, Франции и Колумбии.

Доктор Владислав Гриневич, старший научный сотрудник отдела еврейской истории и культуры Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины, редактор мемориальной монографии, отметил, что представленные в ней статьи имеют как исторический контекст, так и вопросы исторической памяти о трагедии как важного аспекта формирования украинской европейской идентичности.

О мемориальном концерте в Национальной опере рассказал его организатор и руководитель Павел Гунько.