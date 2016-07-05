В Праге поставят памятник родителям, чьих детей спас от Холокоста "Британский Шиндлер"

Еврейские дети, вывезенные в 1939 году из оккупированной Чехословакии в Великобританию сэром Николасом Джорджем Уинтоном, названным впоследствии «Британским Шиндлером», хотят поставить на Центральном вокзале Праги памятник своим родителям. Эскиз памятника представляет собой дверь поезда, на стекле которой отпечатались с одной стороны детские, а с другой – взрослые ладони.

О проекте рассказала чешской радиостанции леди Милена Гренфелл-Бейнс – одна из спасенным Уинтоном детей и видная фигура в британской общине выходцев из бывшей Чехословакии, сообщает ЕАЕК.

86-летняя леди Милена, которая регулярно общалась с сэром Уинтоном в последние годы его жизни, рассказала журналистам, что идея памятника принадлежит одному из «детей Уинтона», ныне живущему в Израиле. Он предложил рядом с памятником Николасу Уинтону, открытому на Центральном вокзале в Праге 1 сентября 2009 года, установить памятник родителям, которые провожали своих детей на «Киндертранспорт « (как позже назвали вывозившие из Праги в Великобританию детей поезда).

Идея открытия памятника родителям была озвучена еще при жизни сэра Николаса. По словам Гренфелл-Бейнс, сначала она и ее товарищи объявили конкурс в британской Академии искусств, однако ни одна из предложенных студентами идей «детям Уинтона» не подошла, и эскиз с дверью поезда они придумали сами.

Милена пока не знает, когда проект будет осуществлен, однако надеется, что все необходимые для возведения памятника разрешения будут получены уже в следующем году.

Николас Джордж Уинтон родился в семье немецких евреев. В 1907 году родители эмигрировали в Великобританию, приняли христианство и изменили фамилию Вертхайм на Уинтон. В конце 1938 года Николас Джордж Уинтон отправился в Прагу по просьбе своего друга, работавшего в еврейской благотворительной организации. Поняв, что еврейскому населению этой страны угрожает опасность, он задержался в Праге, чтобы помочь вывезти детей в безопасное место. Уинтон находил для детей приют и организовывал их вывоз в Великобританию. В поиске семей, готовых принять детей, помогала Уинтону его мать.

Для организации транспортировки была необходима договоренность с властями Голландии, через которую осуществлялся транзит, а также финансовые гарантии, без которых Великобритания не разрешила бы въезд «Киндертранспорту».

После начала войны Уинтон вернулся в Великобританию. В 1940 году поступил на службу в Королевские военно-воздушные силы Великобритании. Ни до войны, ни после Уинтон не распространялся об этом эпизоде своей жизни. История получила огласку, когда 1988 году его жена обнаружила записную книжку 1939 года с адресами английских семей, принявших детей.

Сэр Николас Джордж Уинтон скончался 1 июля 2015 года в возрасте 106 лет.

Всего «Британский Шиндлер» спас от нацистов 669 детей в возрасте от двух до семнадцати лет.