В Бельгии евреи через суд получили разрешение совершать шхиту

Конституционный суд Бельгии в минувшую среду признал законность ритуального забоя скота (так называемая «шхита») и позволил верующим евреям продолжать его практиковать.

Согласно вердикту суда, все возражения против этой древней иудейской традиции несостоятельны, поскольку их реализация противоречила бы принципу свободы вероисповедания, сообщает ЕАЕК.

Несколькими месяцами ранее бельгийские парламентарии, в числе которых был и фламандский министр по защите животных Бен Вейтс, инициировали кампанию против шхиты и потребовал оглушения скота перед забоем – что является недопустимым с точки зрения иудаизма.

В настоящее время ритуальный забой скота запрещен в двух странах ЕС – Швеции и Дании, а также в не входящих в европейский альянс Норвегии, Швейцарии и Исландии.

Власти Финляндии, Австрии и Эстонии ужесточили контроль над шхитой, что также вызывает возражения со стороны еврейской общины.

Кампания по запрету ритуального забоя проходит сегодня в Великобритании, а в Нидерландах он был запрещен в 2010 году, но в 2012-м Сенат отменил это постановление.