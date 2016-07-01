Семья британского фотографа вернула синагоге Вильнюса 350-летний свиток Торы

Исторический свиток на протяжении 56 лет хранила семья известного британского фотографа Джуда Пессоу, по инициативе которого Тора вернулась в Вильнюсскую Хоральную синагогу. Историки предполагают, что именно этот свиток Торы, написанный в литвакской традиции, читался во время Бармицвы Виленского Гаона, сообщает Еврейская община (литваков) Литвы.

В Еврейской общине (литваков) Литвы отпраздновали важное событие – в Вильнюсской Хоральной синагоге состоялась церемония внесения 350-летнего свитка Торы, который чудом был сохранен после ликвидации Вильнюсского гетто.

В праздничной церемонии приняли участие раввины Литвы и Вильнюса – Калев Крелин и Шимшон-Даниэль Изаксон, председатель Еврейской общины (литваков) Литвы Фаина Куклянски, глава Вильнюсской религиозной еврейской общины Шимон Левин, посол Израиля в Литве Амир Маймон, заместитель посла США в Литве Ховард Соломон, представители Еврейской общины, журналисты.

Председатель ЕОЛ Ф. Куклянски поблагодарила Дж. Пессоу и его семью за такой благородный жест: “Надеюсь, что это уникальное событие – возвращение Торы в синагогу, станет стимулом для нашей молодежи посещать синагогу и изучать книгу книг. В нашей синагоге места хватит всем: и хасидам, и миснагдим”.

Посол Израиля в Литве А. Маймон подчеркнул, что сегодняшний день – особый. “Внесение Торы – это один из самых больших и важнейших праздников. Тора является величайшей реликвией для каждого иудея”, – сказал А. Маймон.

Раввин Литвы К. Крелин отметил, что Тора прежде всего предназначена для учения и еженедельной молитвы.

После того, как свиток Торы был продемонстрирован собравшимся, настал черед танцев вокруг бимы со свитком в руках, а напоследок гостей ждали праздничные угощения.