Киево-Могилянская академия вручила магистерские дипломы по иудаике

Состоялся третий выпуск студентов магистерской программы по иудаике Национального университета «Киево-Могилянская академия», сообщает ЕАЕК.

Специализация «Иудаика» в рамках магистерской специальности «История» – первая подобная программа в Украине, основана в 2012 году, осуществляемая совместно Национальным университетом «Киево-Могилянская академия» и Ассоциацией еврейских организаций и общин (Ваад) Украины для углубления академических исследований по иудаике в Украине. Программа призвана на высоком профессиональном и современном уровне готовить специалистов по еврейской истории и культуры.

В рамках двухлетней программы предусмотрено изучение исторических и гуманитарных дисциплин, спецкурсов по иудаике, еврейских языков иврит и идиш, а также арамейского по свободному выбору. Выпускники программы получают диплом государственного образца (магистра истории) и англоязычный диплом НаУКМА. Программа привлекает новейшие технологии в учебный процесс, а кроме того всячески способствует студентам в получении стажировку за рубежом.

К важным и приоритетных задач программы принадлежит тесное сотрудничество с лучшими мировыми центрами иудаики и прежде всего – Еврейским университетом в Иерусалиме, ведущим израильским заведением высшего образования, который входит в рейтинг 100 лучших университетов мира.