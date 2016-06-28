Старинную синагогу хотят продать с аукциона, как спортзал

Литва может спровоцировать международный скандал, связанный с продажей старинной синагоги в районе Алитуса, являющейся объектом культурного наследия. Чиновники намерены продать её как спортзал, сообщает BALTNEWS.lt.

Сообщается, что старинная Симнасская синагога 1905 года может уйти с молотка, несмотря на то, что здание внесено в регистр культурных ценностей Литвы. По данным самоуправления города Симнас, аукцион назначен на 30 июня, начальная цена постройки 19,6 тыс. евро.

Департамент культурного наследия Литвы требует от чиновников остановить продажу исторического здания, однако мэр Алитусского района заявляет, что с постройкой необходимо что-то сделать – аукцион состоится.

Мэр Альгирдас Врубляускас констатирует: имущество слишком затратно, а еврейская община не выдвигает нам претензий, касательно вопроса об использовании. По его утверждению, синагогу можно использовать как хозпостройку или спортзал.

Кирпичная синагога является уникальной, она была построена в 1905 году на месте старой деревянной синагоги, затем была реконструирована в середине XX века. Начиная с 1952 года в ней располагался Дом Культуры, чуть позднее – школьный спортивный зал.

Евреи оставили глубокий след в истории Литвы и формировании культурного облика государства. В своё время император Наполеон I назвал Вильнюс "Северным Иерусалимом". Департамент культурного наследия Литвы является ключевым защитником древней еврейской культуры на территории страны