В Рио-де-Жанейро откроют специальные центры для еврейских туристов

На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Хабад откроет три центра для еврейских туристов.

После месяцев подготовки хасидская еврейская группа готова встретить десятки тысяч евреев, которые, как ожидается, приедут в Бразилию этим летом. Из них по меньшей мере 10 000 зрителей и участников соревнований – израильтяне, сообщает Еврейская община Киева со ссылкой на Chabad.org.

Все, кому необходима кошерная пища, миньян или помощь в общении на каком-либо языке, могут отправиться в один из трех центров. Первый расположен прямо на пляже Копакабана, второй – в главном центре Хабада Рио в районе Леблон, а третий – в Барра-да-Тижука, рядом с недавно построенным Олимпийским стадионом, где пройдет большинство спортивных мероприятий.В каждом центре будет работать по четверо раввинских студентов из Нью-Йорка, владеющих ивритом, русским, английским, испанским и французскими языками.

Во всех трех центрах посетителям предоставят кошерную пищу, тфилин и всё, что нужно для молитвы. В шабат будет организовано специальное питание, включая вино и халы.

Рабби Иегошуа Голдман, содиректор Хабада в Рио, сообщил, что в его синагоге «Бейт Любавич Рио-де-Жанейро» для паралимпийской сборной Израиля состоится официальная шабатняя программа, а также будут предоставлено жилье для спортсменов и персонала.

Голдман и его коллега рабби Элиягу Хабер были назначены Олимпийским комитетом двумя из трех еврейских священнослужителей на летних Олимпийских играх 2016 года. Они уже организовали еврейскую комнату в Олимпийской деревне, которая будет укомплектована всем необходимым.

Несмотря на сообщения о том, что бразильский Комитет поддержал раввинов в предоставлении кошерной пищи на Олимпийском стадионе, Международный Олимпийский Комитет пока не дал такого разрешения.