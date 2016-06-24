В Одесской области восстановят старинную синагогу за 2,4 млн гривен

Еврейская община намерена реконструировать старинную синагогу в райцентре Балта Одесской области, сообщает информагентство "Трасса Е-95".

Восстановление здания обойдется в 2,4 млн грн.

После здесь будет не только место для служб, но и музей, в экспозицию которого войдут архивные материалы и экспонаты времен Балтской губернии (19-й - начало 20-го века).

Еврейская община намерена реализовать данный проект в память о жертвах Холокоста и для сохранения своего национального наследия.

Справка: строительство синагоги в Балте началось в 1903 году. Оно проводилось на средства внутреннего налога еврейской общины города – 2500 рублей.

Во время войны синагога бездействовала. После местные власти использовали ее для различных хозяйственных нужд.

Долгое время здание принадлежало "Укртелекому". Отсудить его еврейской общине не удалось. В 2015 году его выкупили.