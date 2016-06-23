Запорожцы почтили память более 36 тысяч мирных жителей города, погибших в 1941-1943 годах

22 июня в Запорожье состоялся траурный митинг, приуроченный печальной и трагической дате - Дню скорби и памяти жертв войны. Мероприятие прошло в Коммунарском районе, возле братской могилы по улице Очаковской, сообщает Всеукраинский еврейский конгресс.

Минутой молчания запорожцы почтили память более 36 тысяч мирных жителей Запорожья, замученных в 1941-1943 годах нацистами. Двадцать четыре тысяч из них составили евреи. В мероприятии приняли участие представители городской власти, представители Запорожской еврейской общины «Яхад», Еврейского Совета Запорожской области, благотворительного фонда «Хесет Михаэль», ветераны и участники боевых действий, школьники и студенты, общественность.

22 июня 75 лет назад началась ужасная война, которая унесла жизни каждого пятого украинском. В День скорби и чествования памяти жертв войны вспоминают всех, кто пал на поле боя, кого замучили в концентрационных лагерях, кто отдал свою жизнь ради мирного неба на земле.

Участники возложили к памятнику цветы, камешки (согласно еврейской традиции) и зажгли свечи.