В Израиле будет отмечаться День алии

Кнессет утвердил законопроект депутата Мики Зоара (Ликуд) об учреждении в еврейском календаре Дня алии. Об этом сообщает еврейский сайт data24.co.il

Им станет десятый день месяца Нисана (йуд бе-нисан). В этот день, согласно еврейской традиции, Йегошуа Бин-Нун (Иисус Навин) вместе с народом Израиля пересек реку Иордан и вошел в Землю обетованную. Именно это событие принято считать первым случаем репатриации в истории еврейского народа.

Вместе с тем, День алии на государственном уровне — в Кнессете и системе образования — будет отмечаться в другое время – на седьмой день месяца Хешван, так как десятый день Нисана выпадает на пасхальные каникулы, и нет возможности проводить специальные уроки в школах и торжественные мероприятия в парламенте.

Как говорится в пояснении о целесообразности закона, «утверждение Дня алии на официальном уровне означает признание значимости репатриации евреев в прошлом, настоящем и будущем как основы существования Государства Израиль и исторического права евреев на Эрец Исраэль».

По мнению инициаторов закона, репатриация является одним из важнейших составляющих становления Израиля как еврейского демократического государства и развития мультикультурного общества с общим будущим.

«Алия – это основа нашего существования здесь. В мире не существует другой страны, в которую вернулись ее жители после двух тысяч лет изгнания, — отметил инициатор закона Мики Зоар. — Алия — это символ истории нашего народа. Евреи были изгнаны со своей земли, но не отказались от мечты вернуться на свою историческую родину».