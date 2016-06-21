Иудеи Украины сделали заявление по войне на Донбассе

Мир на Донбассе не может быть установлен за счет граждан Украины разных национальностей. Украина заплатила высокую цену в войне, теперь свою цену должны заплатить другие стороны конфликта.

Такое заявление в ходе заседания Совета Церквей сделал Генеральный директор объединения еврейских общин Украины, помощник главного раввина Киева и Украины Якова Дов Блайха Геннадий Белорицкий.

Обращаясь к Генеральному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, он сказал: "От иудейской общины хотел бы поблагодарить Католическую церковь за ту позицию, которую она занимает в деле примирения между разными религиями, и особенно в деле противостояния антисемитизму, который, к сожалению, имеет разные проявления даже в современном мире. Очень важно, что ваша позиция является четкой и понятной. И здесь, в Украине, мы чувствуем это".

В то же время Белорицкий подчеркнул: "Украине нужен мир, но не мир любой ценой. Не дай Бог, чтобы мир, который всегда можно установить, установился за счет украинцев разных национальностей и разных религий". "Не Украина начала этот конфликт и не Украина должна платить эту цену. Та цена, которую заплатила Украина, очень высока. Наверное, другие игроки этого конфликта тоже должны заплатить свою цену. И тогда можно устанавливать справедливый мир", - добавил он.

Представитель иудейской общины обратился к высокому ватиканскому чиновнику с просьбой, чтобы Католическая церковь сыграла свою роль в установлении в Украине "настоящего, справедливого мира".

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