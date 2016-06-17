Шестеро украинцев получили почетное звание "праведников народов мира"

Представители еще шести украинских семей названы "Праведниками народов мира". Это почетное звание получают те, кто во время Второй мировой войны рисковал своей жизнью, чтобы спасти еврейские семьи.

Как говорится в сообщении "Пятого канала", 16 июня медаль из рук посла Израиля в Киеве Элиава Белоцерковского получила, в частности, 88-летняя Оксана Антипчук из поселка Ужачин Житомирской области.

Оксане Марковне было всего тринадцать лет, когда ее семья спасла двухлетнего Наума. В доме начался обыск, поэтому девушка спряталась под печь и прижала мальчика к себе, чтобы он не плакал.

"Страшно было. Силы Бог дал, чтобы оно не заплакал там, когда немец был в доме. А потом, когда он вышел, говорит мне: "Тетя, тетя ". Заплакал, а у меня в душе похолодело", - вспоминает Оксана.

Семья Оксаны Марковны длительное время скрывала Наума. После войны его назвали Анатолием. Когда спасенный мальчик вырос, он никогда не забывал свою вторую семью, которая спасла ему жизнь, Оксану Марковну называл второй мамой. До церемонии награждению спасительницы он не дожил два месяца.

Звание праведников мира сегодня присвоили представителям еще пяти семей (посмертно).

Юрий Илькив получил медаль за бабушку и деда, которые спасли жизни тринадцати евреям. Они прятали семьи с детьми в погребе своего дома, хотя знали об опасности. Если разоблачат - расстреляют.

"Мы детьми ходили в лес, нам старшие показывали места, где евреев хоронили заживо. Это такие квадратные отверстия, насыпи. Говорили люди, которые приходили к ямам в тот момент, когда там еще двигалась земля", - рассказывает Юрий Илькив, внук праведника народов мира.

Отметим, что Украина занимает 4 место по количеству праведников народов мира после Польши, Нидерландов и Франции. Это почетное звание получили более 2,5 тысячи украинцев.

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