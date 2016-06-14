Ципи Ливни разъяснила смысл современного иудаизма

В ночь праздника Шавуот, когда евреи читают книгу религиозных текстов для улучшения морального облика каждого человека ("тикун лейль-Шавуот") лидер партии Ха-Тнуа (блок Сионистский лагерь) Ципи Ливни приняла участие в мероприятии, которое проводило консервативное движение иудаизма.

Как говорится в пресс-релизе СЛ, выступая перед мужчинами и женщинами, собравшимися в главном зале синагоги ( как это принято у «консерваторов» и реформистов, Ципи Ливни заявила о том, что равноправие и мир, - это важнейшие принципы и ценности иудаизма.

«Израиль не может себе позволить отказаться от этих важнейших основополагающих ценностей», - заявила Ципи Ливни и добавила:

«Сегодня в стране многие словно соревнуются, рассматривая вопрос "кто больше еврей"…

Тех, кто выступает за равноправие и за стремление к миру, считают зачастую "левыми" и "предателями", - хотя это истинно еврейские ценности. Нетерпимо и неприемлемо для меня, что есть люди, убежденные, что нельзя быть евреем и в тоже время верить в равноправие и стремиться к миру.

Иудаизм - это, прежде всего, принципы и ценности. Равноправие и стремление к миру – важные составляющие этих принципов. И те, кто верят в иудаизм, который включает в себя равноправие и стремление к миру, должны не бояться бороться за свои убеждения".

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